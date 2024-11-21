Рост мировых цен на нефть объяснили

Цена нефти марки Brent впервые с 11 ноября поднялась до $74 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с 11 ноября, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на Brent росли на 1,84 процента, до 74,15 доллара за баррель, а на момент написания материала скорректировались до 74,02 доллара.

Bloomberg объясняет подорожание нефти влиянием признаков дальнейшей эскалации украинского конфликта, фиксирующихся после разрешения на применение дальнобойных ракет при ударах по территории РФ, выданного уходящим с поста президента США Джо Байденом.

В материале отмечается, что стоимость нефти колебалась с середины октября под воздействием целого ряда факторов, включая опасения по поводу спроса в Китае (из-за его слабости ОПЕК четвертый месяц подряд снижает прогноз роста спроса на углеводороды) и укрепление курса доллара, делающего сырьевые товары менее привлекательными. При этом ожидания инвесторов по поводу решения ОПЕК+ о наращивании нефтедобычи, отложенного ранее на декабрь, «сдерживало любое ралли, вызванное геополитическими проблемами», указывают журналисты.