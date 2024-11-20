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10:18, 20 ноября 2024Интернет и СМИ

В США назвали возможные сроки окончания запасов ракет ATACMS у Киева

Forbes: у Киева могут закончиться запасы ракет ATACMS к концу января 2025 года
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: John Hamilton / U.S. Army / AP

К концу января 2025 года у Украины могут закончиться дальнобойные ракеты ATACMS. Возможные сроки окончания запасов у Киева американского вооружения назвал военный обозреватель Дэвид Экс в материале для издания Forbes, базирующегося в США.

«К концу января возможны или даже вероятны два события. У Украины могут закончиться ATACMS, а новая администрация избранного президента США Дональда Трампа может сократить или даже прекратить американскую помощь Киеву», — считает автор публикации. Кроме того, по его мнению, Трамп может отменить разрешение Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России.

Журналист также предположил, что Вашингтон за все время боевых действий Москвы и Киева мог предоставить Украине менее 50 единиц ATACMS, некоторые из которых уже были использованы. Обозреватель также поставил под сомнение поставку новых ракет Штатами, так как армия США еще не в полной мере оснащена их заменой.

19 ноября Минобороны РФ подтвердило первый удар с использованием ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит соответствующий угрозам ответ и «мало не покажется никому». До этого Киев официально получил разрешение Вашингтона на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по территории России.

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