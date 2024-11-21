США отправят Киеву старые ракеты ATACMS для модернизации своего арсенала

США отправляют Киеву устаревающие ракеты ATACMS для модернизации своего арсенала, об этом сообщает РИА Новости, проанализировав военный бюджет Соединенных Штатов.
Отмечается, что срок службы этих вооружений истекает уже в следующем году. Кроме того, ATACMS является не самой современной системой среди американского оружия.
Отправка старых ракет на Украину позволяет Вашингтону использовать многомиллиардную помощь для обновления собственного арсенала и снижает финансовую нагрузку на Пентагон.
Ранее стало известно, что в новый пакет военной помощи США Киеву вошли противопехотные мины, которые не были указаны в перечне передаваемых вооружений, опубликованном Пентагоном. Также сообщалось, что Соединенные Штаты передадут ВСУ очередные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.