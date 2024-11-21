Стало известно о поддержке российских борцов со стороны американцев после санкций МОК

Мамиашвили заявил, что американские борцы поддержали россиян после санкций МОК

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил о поддержке отечественных спортсменов со стороны американцев после санкций Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом стало известно РИА Новости.

Мамиашвили заявил, что мировое борцовское сообщество довольно монолитно, поэтому отношения между людьми всегда ставились во главу углу. «Американцы четко понимают — если нет конкуренции, то нет ни интереса, ни зрелищности», — обратил внимание он.

Ранее олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков рассказал об отношении соперников из США к отсутствию россиян на Играх-2024 в Париже. По его словам, американцы хотели соперничать с россиянами.

4 апреля 2023 года исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах. Отмечалось, что атлетов допустят до соревнований при соблюдении рекомендаций МОК.