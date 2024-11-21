Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
1:1
2-й период
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
0:1
2-й период
live
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
0:0
1-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
18:02, 21 ноября 2024Спорт

Стало известно о поддержке российских борцов со стороны американцев после санкций МОК

Мамиашвили заявил, что американские борцы поддержали россиян после санкций МОК
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Никольский / POOL / ТАСС

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил о поддержке отечественных спортсменов со стороны американцев после санкций Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом стало известно РИА Новости.

Мамиашвили заявил, что мировое борцовское сообщество довольно монолитно, поэтому отношения между людьми всегда ставились во главу углу. «Американцы четко понимают — если нет конкуренции, то нет ни интереса, ни зрелищности», — обратил внимание он.

Ранее олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков рассказал об отношении соперников из США к отсутствию россиян на Играх-2024 в Париже. По его словам, американцы хотели соперничать с россиянами.

4 апреля 2023 года исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах. Отмечалось, что атлетов допустят до соревнований при соблюдении рекомендаций МОК.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. На что способен комплекс «Рубеж»?

      Участницы шоу «Топ-модель по-американски» раскрыли страшную правду о съемках

      Житель Селидово рассказал о расстреле мирных людей французскими наемниками

      В Госдуме рассказали о моде на скуфов у россиянок

      Жительница Мелитополя получила 14 лет за госизмену после передачи данных ВСУ

      Блиновская нашла покупателя на свой загородный дом

      В МИД заявили об отказе США пресечь кровопролитие в Газе

      Турист пошел кататься на зиплайне и сорвался вниз с 15-метровой высоты на глазах жены

      В Евросоюзе отказались «подставлять другую щеку» Трампу

      В Microsoft придумали защиту от сбоев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше