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22:01, 21 ноября 2024Спорт

Стало известно о расставании российской теннисистки и первой ракетки мира

Corriere dello Sport: теннисисты Анна Калинская и Янник Синнер могли расстаться
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Янник Синнер и Анна Калинская

Янник Синнер и Анна Калинская . Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Российская теннисистка Анна Калинская и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер могли расстаться. Об этом стало известно Corriere dello Sport.

По информации источника, спортсмены продолжительное время не виделись. При этом россиянка не присутствовала на матчах теннисиста на Итоговом турнире АТР. Вместо Калинской на трибуне присутствовала бывшая партнерша Синнера Мария Браччини.
Кроме того, россиянка отписалась от Синнера в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

5 октября Corriere dello Sport сообщило о том, что Синнер сделал предложение Калинской. Отмечалось, что спортсмен предложил россиянке вступить в брак в Нью-Йорке на вечеринке, состоявшейся по завершении US Open, на котором выступили оба спортсмена.

Об отношениях Синнера и Калинской стало известно летом 2024 года. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что чувства спортсменов помогают популяризации России в мире.

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