Первая ракетка мира сделал предложение российской теннисистке

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер сделал предложение российской теннисистке Анне Калинской. Об этом сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на журнал DiPiu.
По информации источника, спортсмен предложил россиянке вступить в брак на вечеринке в Нью-Йорке, состоявшейся по завершении US Open, на котором выступили оба спортсмена. Теннисистка согласилась стать женой Синнера.
Об отношениях Синнера и Калинской стало известно летом 2024 года. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что чувства спортсменов помогают популяризации России в мире.
Ранее Синнер впервые в карьере возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Калинская занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).