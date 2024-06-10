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11:40, 10 июня 2024Спорт

Тарпищев обрадовался отношениям российской теннисистки с первой ракеткой мира

Тарпищев обрадовался отношениям теннисистки Калинской с итальянцем Синнером

Фото: Alfredo Falcone / Globallookpress.com

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев обрадовался романтическим отношениям россиянки Анны Калинской с первой ракеткой мира Янником Синнером. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, это факт помогает популяризации России в мире. «Конечно, здорово, что так. В мире тенниса такие отношения — это нормально абсолютно», — заявил Тарпищев.

Глава ФТР также отметил прогресс Калинской. «Кстати, мне очень нравится, как Калинская играет последние турниры. Жаль, что проиграла в упорной борьбе на "Ролан Гаррос"», — заявил Тарпищев.

Ранее Синнер впервые в карьере возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Калинская занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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      Алексей Гусев
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