Тарпищев обрадовался отношениям российской теннисистки с первой ракеткой мира

Тарпищев обрадовался отношениям теннисистки Калинской с итальянцем Синнером

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев обрадовался романтическим отношениям россиянки Анны Калинской с первой ракеткой мира Янником Синнером. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, это факт помогает популяризации России в мире. «Конечно, здорово, что так. В мире тенниса такие отношения — это нормально абсолютно», — заявил Тарпищев.

Глава ФТР также отметил прогресс Калинской. «Кстати, мне очень нравится, как Калинская играет последние турниры. Жаль, что проиграла в упорной борьбе на "Ролан Гаррос"», — заявил Тарпищев.

Ранее Синнер впервые в карьере возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Калинская занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).