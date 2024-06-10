Новак Джокович утратил звание первой ракетки мира, рейтинг ATP возглавил Синнер

Сербский теннисист Новак Джокович утратил звание первой ракетки мира. Обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликован на сайте организации.

На первое место впервые в карьере вышел итальянец Янник Синнер, за ним расположился испанец Карлос Алькарас. Джокович переместился на третью строчку.

Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, который занимает в рейтинге ATP пятое место. Рядом с ним расположился соотечественник Андрей Рублев.

Джокович снялся с прошедшего «Ролан Гаррос» перед матчем 1/4 финала из-за травмы, Синнер дошел до полуфинала. Победителем турнира стал Алькарас.