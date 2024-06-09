Определился победитель «Ролан Гаррос»

Испанец Алькарас обыграл немца Зверева и стал победителем «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Финальная встреча против немца Александра Зверева завершилась в пяти сетах со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Спортсмены провели на корте 4 часа 19 минут.

Для 21-летнего Алькараса это третья победа на турнирах «Большого шлема» (ТБШ). 27-летний Зверев во второй раз в карьере дошел до финала ТБШ.

Ранее определилась победительница турнира в женском одиночном разряде. Трофей четвертый раз в карьере завоевала полька Ига Свентек, обыграв итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:1.