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20:33, 9 июня 2024Спорт

Определился победитель «Ролан Гаррос»

Испанец Алькарас обыграл немца Зверева и стал победителем «Ролан Гаррос»
Карлос Алькарас

Карлос Алькарас. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Финальная встреча против немца Александра Зверева завершилась в пяти сетах со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Спортсмены провели на корте 4 часа 19 минут.

Для 21-летнего Алькараса это третья победа на турнирах «Большого шлема» (ТБШ). 27-летний Зверев во второй раз в карьере дошел до финала ТБШ.

Ранее определилась победительница турнира в женском одиночном разряде. Трофей четвертый раз в карьере завоевала полька Ига Свентек, обыграв итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:1.

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