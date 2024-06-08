Определилась победительница «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Свентек обыграла Паолини и победила на «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Ига Свентек выиграла «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победительница турнира определилась в финальном матче 8 июня. За трофей Свентек боролась с итальянкой Жасмин Паолини. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:1 в пользу польки. Они провели на корте 1 час 8 минут.

23-летняя Свентек — первая ракетка мира. Для нее эта победа стала третьей на «Ролан Гаррос» подряд, всего она выигрывала турнир четыре раза. 28-летняя Паолини впервые в карьере дошла до финала турнира «Большого шлема».

Лучшей россиянкой на Открытом чемпионате Франции стала 17-летняя Мирра Андреева. Она дошла до полуфинала, где уступила Паолини (3:6, 1:6). В четвертьфинале Андреева осталась единственной представительницей России как среди женщин, так и среди мужчин.