Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:25, 21 ноября 2024Наука и техника

В Европе выделили финансирование частным ракетостроительным компаниям

ЕКА выделило 44,2 миллиона евро частным ракетостроительным компаниям
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: Isar Aerospace

Европейское космическое агентство (ЕКА) выделило 44,2 миллиона евро на финансирование частных ракетостроительных компаний. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В рамках инициативы Boost! поддержку получили HyImpulse, Isar Aerospace, Orbex и Rocket Factory Augsburg (RFA). Предоставленное финансирование предлагается направить на снижение давления на бюджеты компаний, вызванного повышенными расходами перед летными испытаниями создаваемых стартапами ракет космического назначения.

Как подсчитало издание, Orbex получит 5,6 миллиона евро, Isar Aerospace — 15 миллионов, а RFA и HyImpulse — по 11,8 миллиона.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

В октябре European Spaceflight сообщило, что ЕКА выбрало четыре компании — RFA, The Exploration Company, ArianeGroup и Isar Aerospace — для создания многоразовых ракет.

В том же месяце в RFA заявили, что успешные пятые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship, являющиеся «невероятным подвигом инженерной мысли» компании SpaceX, имеют обратную сторону медали для Европы, которая в настоящее время не имеет никаких шансов наверстать упущенные возможности в космонавтике.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы все ближе к катастрофе». От британского премьера потребовали объяснений из-за применения ВСУ ракет Storm Shadow

      «Ростех» указал на ошибки санитарной авиации в США

      Захарова описала фразой «поскребет по сусекам» помощь США Украине в 2025 году

      Секс-символ MMA порадовала фанатов фото в откровенном бикини

      Мужчины перечислили самые распространенные стереотипы о мужественности

      ФСБ и Росгвардия обнаружили скрытый склад с боеприпасами в российском регионе

      В Кремле допустили поездку Путина в Донбасс

      Решение Муцениеце не забирать у Прилучного сына после суда объяснили

      В США спрогнозировали получение SpaceX разрешения на запуск Starlink при помощи Starship

      В МИД прокомментировали заявление Зеленского о выборах на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше