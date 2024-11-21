В России объяснили слова Зеленского о неспособности Украины выйти на границы 1991 года

Депутат Журова: Зеленский смягчил риторику о границах Украины из-за стран Запада

Президент Украины Владимир Зеленский смягчил риторику о границах страны из-за влияния западных союзников, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Слова главы украинского государства о неспособности выйти на рубежи 1991 года она объяснила в разговоре с «Лентой.ру».

«Может, партнеры поправили, говоря, что все равно нужно идти к мирным переговорам, иначе это действительно может привести к каким-то необратимым последствиям. Тем более они же в курсе, какую стратегию подписал наш президент. Мы, в общем-то, не собираемся уступать здесь и все равно будем защищать граждан, которые уже являются [жителями] российской территории», — сказала депутат.

Я думаю, всем эта затянувшаяся история надоела. Все хотят, чтобы в мирное русло все это перешло. Он меняет риторику постоянно, он тоже пытается таким образом быть между молотом и наковальней, поэтому уже много сказано резких слов, теперь нужно понемножку эту риторику менять Светлана Журова депутат Госдумы

Как заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News, у Киева сейчас нет возможности выйти на границы 1991 года.

«Мы понимаем, что на данный момент у нас нет достаточной силы, чтобы с оружием в руках отбросить Россию на линию 1991 года», — заявил он.

При этом глава государства добавил, что юридически страна не собирается отказываться от территорий, находящихся под контролем России.