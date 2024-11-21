В США высказались о подходах к ядерному развертыванию после удара РФ «Орешником»

Пентагон: США не меняли подход к ядерному развертыванию после удара «Орешником»

Соединенные Штаты Америки не меняли подходов к ядерному развертыванию после удара РФ ракетой «Орешник». Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, трансляция доступна на YouTube.

«Мы не увидели никаких изменений в их ядерной политике, и мы не изменили наше ядерное развертывание в ответ», — высказалась она.

Пуск «Орешника» также оценили в Белом доме. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер указала, что удар РФ данной ракетой не окажет сдерживающего влияния на политику США по Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о применении Вооруженными силами (ВС) РФ новейших ракет средней дальности «Орешник». По его словам, удар был нанесен по военно-промышленному объекту в Днепропетровске — по «Южному машиностроительному заводу» (Южмаш) — крупному украинскому предприятию по производству ракетно-космической техники.