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22:24, 21 ноября 2024Мир

Белый дом оценил последствия пуска «Орешника»

Белый дом: пуск «Орешника» не окажет сдерживающего влияния
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Пуск новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» не окажет сдерживающего влияния на политику США по Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

«Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе», — подчеркнула она. Жан-Пьер пообещала, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву, несмотря на возможные действия со стороны России.

Ранее пресс-секретарь Белого дома сообщила, что США консультировались с Украиной и союзниками перед ударом «Орешником», чтобы подготовиться к нему. Она также отметила, что Вашингтон не будет вносить изменения в свою ядерную доктрину на фоне схожих действий России.

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