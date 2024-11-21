Белый дом оценил последствия пуска «Орешника»

Белый дом: пуск «Орешника» не окажет сдерживающего влияния

Пуск новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» не окажет сдерживающего влияния на политику США по Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

«Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе», — подчеркнула она. Жан-Пьер пообещала, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву, несмотря на возможные действия со стороны России.

Ранее пресс-секретарь Белого дома сообщила, что США консультировались с Украиной и союзниками перед ударом «Орешником», чтобы подготовиться к нему. Она также отметила, что Вашингтон не будет вносить изменения в свою ядерную доктрину на фоне схожих действий России.