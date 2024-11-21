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22:21, 21 ноября 2024Мир

США консультировались с Украиной перед ударом «Орешником»

Белый дом: США консультировались с Украиной, чтобы подготовиться к удару
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

США консультировались с Украиной и союзниками перед ударом «Орешником», чтобы подготовиться к нему. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы сообщили Украине и нашим ближайшим союзникам и партнерам в последние дни, чтобы подготовить их», — сказала она.

Жан-Пьер также отметила, что американские власти не намерены вносить изменения в свою ядерную доктрину на фоне схожих действий России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские инженеры испытали новейшую ракету средней дальности «Орешник» в качестве ответа на применение Украиной американского и британского оружия. По его словам, испытания в боевых условиях прошли успешно, цель пуска была достигнута.

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