США консультировались с Украиной перед ударом «Орешником»

Белый дом: США консультировались с Украиной, чтобы подготовиться к удару

США консультировались с Украиной и союзниками перед ударом «Орешником», чтобы подготовиться к нему. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы сообщили Украине и нашим ближайшим союзникам и партнерам в последние дни, чтобы подготовить их», — сказала она.

Жан-Пьер также отметила, что американские власти не намерены вносить изменения в свою ядерную доктрину на фоне схожих действий России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские инженеры испытали новейшую ракету средней дальности «Орешник» в качестве ответа на применение Украиной американского и британского оружия. По его словам, испытания в боевых условиях прошли успешно, цель пуска была достигнута.