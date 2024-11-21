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15:28, 21 ноября 2024Мир

Великобритания отказалась комментировать применение Storm Shadow для ударов ВСУ

Глава МО Британии Хили не стал комментировать применение ВСУ ракет Storm Shadow
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Джон Хили

Джон Хили. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Министр обороны Великобритании Джон Хили не стал комментировать применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России, сославшись на «возможные угрозы для оперативной безопасности». Трансляция заседания Комитета по обороне британского парламента, где и выступал Хили, доступна на официальном сайте законодательного органа.

«Я не буду вдаваться в оперативные детали конфликта. Это ставит под угрозу оперативную безопасность», — лаконично ответил глава минобороны на вопрос. При этом он подчеркнул, что Лондон не намерен снижать темпы военной поддержки Киева.

20 ноября стало известно, что ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по Курской области. Это стало возможным после того, как ранее США разрешили Киеву бить ракетами Storm Shadow вглубь территории России. При этом в Минобороны России отметили, что российские системы противовоздушной обороны в ходе украинской атаки сбили две ракеты.

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