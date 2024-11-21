Восьмилетний мальчик отправился отдыхать на Бали с семьей и впал в кому после ДТП

7news: мальчик из Австралии попал в больницу на Бали с переломом черепа

Восьмилетний мальчик из Австралии отправился отдыхать с семьей на Бали, Индонезия, и впал в кому после ДТП на квадроцикле. Об этом сообщает 7news.

Уточняется, что ребенок катался на одном квадроцикле со своим братом, а на втором ехали его другие родственники. Транспортное средство мальчиков перевернулось и упало в рисовом поле. Один из пассажиров оказался придавлен, поэтому второму пришлось его вытаскивать. В результате юный австралиец получил перелом черепа и попал в больницу.

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Врачи заявили, что у ребенка кровоизлияние в мозг — он перенес операцию и был введен в искусственную кому. Предполагается, что его доставят в Перт по воздуху. Страховка семьи покроет расходы на дорогу, однако не на лечение. Они открыли сбор средств, всего им придется заплатить 60 тысяч долларов (6 миллионов рублей).

Ранее другой австралийский турист попал в ДТП на мотоцикле в Индонезии и задолжал за лечение 370 тысяч долларов (более 35 миллионов рублей) из-за одной ошибки. Уточняется, что Блейк Гиббс во время отдыха на острове Лембонган врезался на мотоцикле в бетонную стену.