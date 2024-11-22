Белый дом после удара «Орешником» заявил о неизменности поддержки Украины

Пуск баллистической ракеты средней дальности «Орешник» Вооруженными силами (ВС) России не окажет сдерживающего влияния на политику Соединенных Штатов Америки по Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, запись которого доступна на YouTube.
«Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе», — указала она. Жан-Пьер также заверила, что США продолжат оказывать поддержку Украине, несмотря на возможные действия со стороны РФ.
До этого о беспокойстве США в связи с применением Россией нового типа вооружения высказались в Пентагоне. При этом пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сабрина Сингх сообщила, что США получили соответствующее предупреждение незадолго до пуска.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о применении ВС РФ новейших ракет «Орешник», которые атакуют цели со скоростью 2-3 километра в секунду. По словам главы государства, Россия нанесла удар «Орешником» в ответ на применение Киевом по ее территории оружия американского и британского производства.