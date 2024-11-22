Белый дом после удара «Орешником» заявил о неизменности поддержки Украины

Белый дом: запуск «Орешника» ВС РФ не окажет сдерживающего влияния на США

Пуск баллистической ракеты средней дальности «Орешник» Вооруженными силами (ВС) России не окажет сдерживающего влияния на политику Соединенных Штатов Америки по Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, запись которого доступна на YouTube.

«Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе», — указала она. Жан-Пьер также заверила, что США продолжат оказывать поддержку Украине, несмотря на возможные действия со стороны РФ.

До этого о беспокойстве США в связи с применением Россией нового типа вооружения высказались в Пентагоне. При этом пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сабрина Сингх сообщила, что США получили соответствующее предупреждение незадолго до пуска.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о применении ВС РФ новейших ракет «Орешник», которые атакуют цели со скоростью 2-3 километра в секунду. По словам главы государства, Россия нанесла удар «Орешником» в ответ на применение Киевом по ее территории оружия американского и британского производства.