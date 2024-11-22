Единственный в России завод модулей для СПГ прекратил работу и был законсервирован. На это повлияли санкции США

Bloomberg: завод модулей для СПГ в России остановил работу из-за санкций США

Единственный в России завод по производству модулей для сжижения природного газа (СПГ), находящийся под управлением компании «Новатэк», остановил работу и был законсервирован. Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на группу наблюдения Земли при Институте государственной политики Пейна в Колорадо.

Предприятие находится в Мурманской области. Здесь были собраны две начальные производственные линии для проекта «Арктик СПГ-2». Из-за введенных против него год назад санкций завод столкнулся с серьезными трудностями как в производстве СПГ, так и в его продаже на мировом рынке.

Минфин США внес в санкционный список ООО «Арктик СПГ-2» в конце 2023 года. Это означало запрет на все операции с «Арктик СПГ-2». Однако специальная лицензия OFAC до 31 января 2024 года разрешает отдельные трансакции, необходимые для «отчуждения, передачи или содействия отчуждению или передаче долга или активов» компании. В феврале текущего года проект включили в санкционный список Великобритании

На объекте резко упала яркость освещения, что помогло установить снизившуюся активность

При помощи спутниковых снимков специалистам удалось установить, что в первые дни ноября интенсивность ночного освещения на предприятии была крайне низкой и приблизилась практически к нулю. По сравнению с 2021-2023 годами средняя яркость электрического освещения на объекте упала на 75 процентов.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В результате данного контроля удалось практически точно установить снизившуюся активность на предприятии, так как в связи с местом расположения завода и поздним осенним периодом для нормальной работы ему требуется освещение практически круглые сутки.

Консервация завода может говорить о проблемах в отрасли

«Затемнение света в Белокаменке сигнализирует о приостановке строительства на площадке и отступлении от цели России занять до 20 процентов мирового рынка СПГ в течение следующего десятилетия», — говорится в материале.

По словам аналитика по природному газу и СПГ в исследовательской компании Kpler Лоры Пейдж, будущие российские проекты СПГ также должны были использовать завод под Мурманском для предварительной сборки модулей. Отсутствие активности на объекте указывает на задержку в реализации данных проектов.

Фото: Павел Львов / РИА Новости

До этого на попавшем под санкции США проекте «Арктик СПГ-2» рухнула добыча газа

В ноябре стало известно, что «Арктик СПГ-2» в первые десять дней месяца резко сократил добычу газа до самого низкого уровня более чем за год. В среднем месторождения поставляли 0,4 миллиона кубометров топлива, что более чем в десять раз меньше, чем в предыдущем месяце.

В октябре же сообщалось, что российский завод по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2» остановил работу в связи с переполнением складов и невозможностью вывезти и продать партии топлива. Главной причиной были названы американские санкции.

В Белом доме пообещали уничтожить проект, рассчитывая таким образом сократить доходы Москвы от продажи нефти и газа и усложнить продолжение российско-украинского конфликта.