Еще три спортсмена не вернулись на Украину из Европы

Трое волейболистов «Решетиловки» не вернулись на Украину после турнира в Бельгии

Трое волейболистов «Решетиловки» не вернулись на Украину после матчей 1/16 финала Кубка вызова в Бельгии. Об этом сообщает Sport.ua.

Когда команда пересекала границу, территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) забрал игрока Николая Куранова, его отправили на учения. Позднее во время остановки в Польше по пути в Европу сбежал Руслан Осипенко.

Еще два волейболиста — Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак — приняли участие в турнире в Бельгии, после чего отказались возвращаться на родину. Украинцы рассказали, что у них забрали загранпаспорта, в связи с чем они обратились в полицию, однако там им не смогли помочь.

В «Решетиловке» действия атлетов осудили. «Ни один статус или профессия не освобождают от ответственности перед своим государством», — подчеркнули в клубе.

Ранее сообщалось, что два хоккеиста киевского «Сокола» не вернулись на Украину после Континентального кубка в Италии. Отмечалось, что команды покинули форвард Роман Благой и защитник Владимир Алексюк.