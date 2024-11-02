Два хоккеиста киевского клуба не вернулись на Украину из Европы

Киевские хоккеисты Благой и Алексюк не вернулись на Украину после игр в Италии

Два хоккеиста киевского «Сокола» не вернулись на Украину после выезда за границу. Об этом сообщает «Суспильне Спорт».

Главный тренер Олег Шафаренко пожаловался на кадровые проблемы после выступления команды на групповой стадии Континентального кубка в Италии. «Игроков нам не хватает, потому что их нет. Двое наших игроков остались в Европе — не вернулись», — заявил он.

По информации источника, расположение команды покинули форвард Роман Благой и защитник Владимир Алексюк. Игроки отсутствовали в заявке команды на матч регулярного чемпионата против «Шторма».

Ранее тренер по физподготовке одесского футбольного клуба «Черноморец» Игорь Касьяненко решил не возвращаться на Украину со сборов в Турции. В команде осудили его за этот поступок и пригрозили лишением тренерской лицензии.