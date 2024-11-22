Глава РФС назвал возможный результат сборной России на Евро-2024

Дюков заявил, что сборная России без проблем вышла бы из группы на Евро-2024

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал результат, который могла бы показать сборная страны на чемпионате Европы 2024 года в случае допуска команды до турнира. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению функционера, россияне без проблем вышли бы из группы. «Вижу, что у этой команды высокий потенциал. У нас есть еще игроки, которых Валерий Георгиевич Карпин может вызвать — Матвей Сафонов, Александр Головин, Далер Кузяев», — заявил Дюков.

Евро-2024 прошел в Германии минувшим летом. Победу на турнире одержала сборная Испании.

Россия не была допущена до отбора в финальную часть чемпионата Европы. Команда отстранена от всех международных соревнований с весны 2022 года.