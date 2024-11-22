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НХЛ — регулярный чемпионат
10:55, 22 ноября 2024Спорт

Капризов вышел в лидеры бомбардирской гонки НХЛ

Кирилл Капризов вышел в лидеры бомбардирской гонки НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jeff Curry / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вышел в лидеры бомбардирской гонки регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард отметился результативной передачей в выездной игре против «Эдмонтон Ойлерс». Она прошла в ночь на пятницу, 22 ноября, и завершилась со счетом 5:3 в пользу «Миннесоты».

В активе Капризова теперь 13 голов и 21 результативная передача в 19 встречах регулярного чемпионата. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров лиги с канадцем Натаном Маккинноном из «Эдмонтон Ойлерс».

«Миннесота» в нынешнем сезоне набрала 29 очков в 19 матчах. Команда занимает второе место в Восточной конференции.

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