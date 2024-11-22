Карпин ответил на вопрос об обиде на Дзюбу

Валерий Карпин заявил, что не обижается на Артема Дзюбу

Главный тренер Ростова и сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о том, обижается ли он на форварда Акрона Артема Дзюбу. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Если бы у меня были обиды, я бы с ним не разговаривал и не включал бы его в расширенный состав сборной. На кого или на что мне обижаться?» — заявил Карпин. Специалист добавил, что мог бы обижаться на какого-то тренера или президента клуба, но не на игрока.

Ранее Карпин высказался против вызова Дзюбы в состав национальной команды. «Зачем? У всех или многих футболистов есть цель играть за сборную. Всех вызывать?» — сказал Карпин.

Специалист возглавляет сборную России с 2021 года, при нем Дзюба ни разу не играл за национальную команду. Карпин ранее работал с форвардом в московском «Спартаке».