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02:22, 22 ноября 2024Спорт

НХЛ раскрыла тяжесть полученной Овечкиным травмы

НХЛ: Овечкин пропустит до 6 недель из-за перелома ноги
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Rob Gray / Imagn Images / Reuters

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сломал малоберцовую кость левой ноги. Об этом сообщила лига на своем сайте.

Из-за травмы форвард не сможет выходить на лед от четырех до шести недель.

Подсчитано, что за 20 сезонов в НХЛ Овечкин пропустил всего 59 игр, в том числе 35 из-за травм. Дольше всего он отсутствовал в ноябре 2009 года — тогда он пропустил шесть матчей.

19 ноября Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Юты». Во время игры россиянин получил повреждение после столкновения с Джеком Макбэйном. После удара по колену он не смог самостоятельно покинуть площадку.

ЖЗЛ
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