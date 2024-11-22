Возможность применения «Орешника» на всей территории Европы оценили

Главком РВСН Каракаев: «Орешник» может поражать цели по всей Европе

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может поражать цели по всей Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева.

Выступая на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса, Каракаев оценил возможности применения «Орешника». По его словам, ракетный комплекс обладает характеристиками, которые позволяют ему поражать цели на всей территории Европы.

«Данным ракетным комплексом с гиперзвуковыми блоками возможно поражать любые цели — от одиночных до площадных, а также высокозащищенных — с высокой эффективностью», — заявил главнокомандующий РВСН. Также Каракаев отметил, что эти особенности выгодно отличают данный комплекс от другого высокоточного оружия большой дальности.

21 ноября «Орешником» был нанесен удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что систему примут на вооружение ВС России. Он также отметил, что на данный момент в разработке находятся схожие с «Орешником» системы вооружения. «По результатам испытания это оружие также пойдет в серию», — подчеркнул президент.