Полковник рассказал о характеристиках «Орешника»

Полковник Баранец: ракета «Орешник» несет несколько боевых частей

Баллистическая ракета «Орешник», которой поразили оборонное предприятие в Днепропетровске, может нести несколько боевых частей. Характеристики изделия раскрыл полковник Виктор Баранец в материале для KP.RU.

«Новейшая ракета несет "гроздь" из нескольких боевых частей. Их может быть 3 или даже 6. Но начинены они не ядерными материалами, а особым взрывчатым веществом. Потому [президент России Владимир] Путин и сказал, что это ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении», — рассказал эксперт.

Он отметил, что дальность «Орешника», исходя из российской классификации, может составлять от одной до 5,5 тысячи километров. При этом изделие летит к цели со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука. Баранец допустил, что «Орешник» — наследник ракет «Пионер», запасы которых уничтожили в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 21 ноября ракетой «Орешник» без ядерного оснащения нанесли удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Ураины.

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