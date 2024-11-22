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08:25, 22 ноября 2024Экономика

Появился желающий купить «Северный поток — 2»

WSJ: бизнесмен из США захотел приобрести «Северный поток — 2»
Кирилл Луцюк

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Инвестор из США Стивен Линч попросил у своего правительства лицензию на участие в торгах, если газопровод «Северный поток — 2» окажется выставлен на аукцион. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

Линч полагает, что если США завладеют этим трубопроводом, то получат рычаг давления на Россию в мирных переговорах. Кроме того, приобретение «Северного потока — 2» соответствует долгосрочным интересам Соединенных Штатов, так как позволит им контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива.

Ранее депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс заявил, что Берлин должен выставить счет за подрыв «Северных потоков» вновь избранному президенту США Дональду Трампу.

С идеей о восстановлении данного газопровода выступила также депутат бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт. В МИД РФ это назвали позицией здравомыслящего человека.

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