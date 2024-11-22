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11:47, 22 ноября 2024Наука и техника

Российский «Орешник» сравнили с ядерными ракетами

Дандыкин: баллистическая ракета «Орешник» соответствует ядерным по мощности
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Баллистическая ракета «Орешник», которую применили в ходе удара по цели на Украине, соответствует по мощности ракетам с ядерными боевыми частями. Возможности нового комплекса и ядерных изделий сравнил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Life.ru.

Он предположил, что ракета средней дальности «Орешник» может поразить цель на расстоянии до 1000 километров. Гиперзвуковое изделие способно преодолеть расстояние около 700 километров за несколько минут.

«Есть такой ответ, скажем так, оружие, которое не является ядерным. Но по своим характеристикам, помимо того, что ядерное оружие — это радиация, это все остальное, оно по мощности соответствует», — сказал эксперт.

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 21 ноября баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения нанесли удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины. Он подчеркнул, что существующие системы противоракетной обороны противника не могут перехватить это изделие.

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