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08:20, 22 ноября 2024Бывший СССР

В двух областях Украины прозвучали взрывы

ТСН: в Киевской и Днепропетровской областях прозвучали взрывы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuter

В Киевской и Днепропетровской областях Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает телеканал ТСН в своем Telegram.

Сообщается, что в Киевской области работает система противовоздушной обороны. Подробностей о местах взрывов не сообщается, официальные лица пока не прокомментировали случившееся.

Ранее взрыв раздался в Харьковской области. Где именно он произошел, не уточняется.

Утром 20 ноября в Киеве также прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Информацию о них подтвердили местные власти и призвали жителей столицы оставаться в укрытиях.

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