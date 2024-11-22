В двух областях Украины прозвучали взрывы

В Киевской и Днепропетровской областях Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает телеканал ТСН в своем Telegram.
Сообщается, что в Киевской области работает система противовоздушной обороны. Подробностей о местах взрывов не сообщается, официальные лица пока не прокомментировали случившееся.
Ранее взрыв раздался в Харьковской области. Где именно он произошел, не уточняется.
Утром 20 ноября в Киеве также прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Информацию о них подтвердили местные власти и призвали жителей столицы оставаться в укрытиях.