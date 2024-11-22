В НАТО усомнились в кандидате Трампа в постпреды при альянсе

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост постоянного представителя страны при НАТО Мэттью Уитакер неизвестен в альянсе. Об этом пишет Politico.
Один из собеседников издания в Североатлантическом военном блоке выразил опасения, что Уитэкер не сильно осведомлен о положении дел в НАТО. Однако, «если нас заставят выбирать, мы выберем того, кто не очень разбирается в НАТО, но будет иметь канал связи с Трампом», — добавил чиновник.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в штаб-квартире НАТО воцарилась неопределенность из-за возможных решений Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
До выборов в президенты США бывший советник по национальной безопасности в администрации Трампа Джона Болтон заявил, что США попробуют выйти из НАТО в случае возвращения политика в Белый дом. По словам экс-советника, Трамп «не понимает сути альянсов, построенных на принципе коллективной обороны».