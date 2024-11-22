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05:09, 22 ноября 2024Мир

В НАТО усомнились в кандидате Трампа в постпреды при альянсе

Politico: в НАТО не знают кандидата Трампа в постпреды США при альянсе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост постоянного представителя страны при НАТО Мэттью Уитакер неизвестен в альянсе. Об этом пишет Politico.

Один из собеседников издания в Североатлантическом военном блоке выразил опасения, что Уитэкер не сильно осведомлен о положении дел в НАТО. Однако, «если нас заставят выбирать, мы выберем того, кто не очень разбирается в НАТО, но будет иметь канал связи с Трампом», — добавил чиновник.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в штаб-квартире НАТО воцарилась неопределенность из-за возможных решений Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

До выборов в президенты США бывший советник по национальной безопасности в администрации Трампа Джона Болтон заявил, что США попробуют выйти из НАТО в случае возвращения политика в Белый дом. По словам экс-советника, Трамп «не понимает сути альянсов, построенных на принципе коллективной обороны».

ЖЗЛ
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