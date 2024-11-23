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10:48, 23 ноября 2024Спорт

Главу УЕФА захотели пригласить на матч сборной России

Президент РФС Дюков пригласит главу УЕФА Чеферина на матч сборной России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александер Чеферин

Александер Чеферин. Фото: David W Cerny / Reuters

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков захотел пригласить главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина на матч сборной России. Его слова приводит ТАСС.

Дюков заявил, что это может произойти в 2025 году. «Очевидно, что для этого сначала нужно договориться о проведении матча», — подчеркнул он.

Ранее Дюков рассказал об изменении отношений с УЕФА. Он заявил, что чувствует потепление отношений между сторонами, и добавил, что регулярно общается с Чефериным.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА российская сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Российская сборная может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда рекордно обыграла Бруней и разгромила Сирию.

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