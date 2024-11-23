Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
0:1
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|16-й тур
ЦСКА
1:2
Завершен
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|16-й тур
Лестер Сити
1:2
Завершен
Челси
Англия — Премьер-лига|12-й тур
Химки
2:2
Завершен
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|16-й тур
Спартак М
5:2
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|16-й тур
23:06, 23 ноября 2024Спорт

Игрок «Спартака» прокомментировал покер в ворота «Локомотива»

Игрок «Спартака» Угальде о четырех голах в ворота «Локомотива»: мой первый покер
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Манфред Угальде

Манфред Угальде. Фото: Stupnikov Alexander / FC Spartak / Globallookpress.com

Игрок «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал покер в ворота «Локомотива». Его слова приводит РИА Новости.

«Это мой первый покер. Я очень счастлив, благодарен Богу и сокомандникам, благодаря которым смог забить четыре гола. Буду работать дальше», — поделился коста-риканский футболист. Он отметил, что работает для того, чтобы забивать голы.

22-летний Угальде добавил, что испытывает уважение по отношению к Александру Ширко, который был последним, кто оформил покер в составе красно-белых (в 1998 году). «Это странные ощущения, что этот рекорд был поставлен еще до того, как я родился, но я доволен, что у меня получилось повторить его», — рассказал нападающий.

«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Столичное дерби завершилось со счетом 5:2.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев пустил слух о гибели генерала и 500 бойцов КНДР под Курском. В России это назвали брехней и указали на несостыковку

      Рогов заявил о попадании ракеты ВСУ по пустым бочкам в порту Бердянска

      В США заявили о доминировании России на поле боя на Украине

      Силовики Израиля попросили Нетаньяху смягчить позицию по сделке с ХАМАС

      В команде Трампа из-за разногласий возникли ругань и рукоприкладство

      Игрок «Спартака» прокомментировал покер в ворота «Локомотива»

      Во Львове мужчина открыл стрельбу на железнодорожном вокзале

      В отеле Киева произошла стрельба

      В Великобритании заявили о желании заставить Украину пойти на компромисс

      На Украине отвергли существование ракеты «Орешник»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше