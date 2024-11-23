Игрок «Спартака» прокомментировал покер в ворота «Локомотива»

Игрок «Спартака» Угальде о четырех голах в ворота «Локомотива»: мой первый покер

Игрок «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал покер в ворота «Локомотива». Его слова приводит РИА Новости.

«Это мой первый покер. Я очень счастлив, благодарен Богу и сокомандникам, благодаря которым смог забить четыре гола. Буду работать дальше», — поделился коста-риканский футболист. Он отметил, что работает для того, чтобы забивать голы.

22-летний Угальде добавил, что испытывает уважение по отношению к Александру Ширко, который был последним, кто оформил покер в составе красно-белых (в 1998 году). «Это странные ощущения, что этот рекорд был поставлен еще до того, как я родился, но я доволен, что у меня получилось повторить его», — рассказал нападающий.

«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Столичное дерби завершилось со счетом 5:2.