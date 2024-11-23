«Спартак» разгромил «Локомотив» в дерби

Покер Угальде помог «Спартаку» разгромить «Локомотив» со счетом 5:2 в дерби

«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Столичное дерби завершилось со счетом 5:2. Одержать победу красно-белым помог Манфред Угальде, оформивший покер. Еще один мяч забил Эсекьель Барко с передачи Угальде. В составе железнодорожников голами отметились Сергей Пиняев и Жерзино Ньямси.

Благодаря победе «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 34 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет с «Краснодаром», а «Локомотив» дома встретится с подмосковными «Химками». Оба матча пройдут в воскресенье, 1 декабря.