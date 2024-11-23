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19:58, 23 ноября 2024Спорт

«Спартак» разгромил «Локомотив» в дерби

Покер Угальде помог «Спартаку» разгромить «Локомотив» со счетом 5:2 в дерби
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Столичное дерби завершилось со счетом 5:2. Одержать победу красно-белым помог Манфред Угальде, оформивший покер. Еще один мяч забил Эсекьель Барко с передачи Угальде. В составе железнодорожников голами отметились Сергей Пиняев и Жерзино Ньямси.

Благодаря победе «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 34 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет с «Краснодаром», а «Локомотив» дома встретится с подмосковными «Химками». Оба матча пройдут в воскресенье, 1 декабря.

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