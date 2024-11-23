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19:44, 23 ноября 2024Интернет и СМИ

Киев пустил слух о гибели генерала и 500 бойцов КНДР по Курском. В России это назвали брехней и указали на несостыковку

Киев уличили во лжи из-за информации о гибели генерала РФ и 500 бойцов КНДР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: KCNA / Reuters

На Украине пустили слух о том, что в результате удара англо-французской малозаметной крылатой ракетой большой дальности Storm Shadow по командному пункту под Курском погиб заместитель командующего группировкой войск «Север» генерал-лейтенант Валерий Солодчук, 18 российских офицеров, а также около 500 бойцов КНДР.

Военный корреспондент Александр Коц уличил Киев во лжи. Он назвал эти данные брехней и указал на несостыковку. Журналист заметил, что не может на командном пункте находиться сразу столько людей.

А что, простите, такому количеству корейских солдат делать на командном пункте? Где вы вообще видели командные пункты с таким количеством людей?

Александр Коцвоенный корреспондент

Киев мог распространить слухи, чтобы поднять боевой дух украинцев

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», данные об ударе распространил «мутный» сайт Global Defense Corp., затем их растиражировали украинские СМИ.

Уточняется, что в соцсетях появился фейковый пост от имени российской группы, где выражались соболезнования из-за якобы гибели Солодчука.

Фото: KCNA / Reuters

Авторы канала сообщили, что связались с доверенными офицерами и выяснили, что «это на 100 процентов фейки, призванные поднять дух украинцев, которые каждый день несут поражения, потери и теряют территории».

Путин рассказал о погибших при атаке Storm Shadow по командному пункту в Курской области

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил о погибших в результате атаке ракет Storm Shadow на Курскую область.

По словам российского лидера, под удар попал один из командных пунктов российской группировки войск «Север».

В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие: погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала

Владимир Путинпрезидент России

Путин добавил, что командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и в штатном режиме продолжил осуществлять руководство действиями российских войск по выдворению Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области.

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