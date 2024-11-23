Кнайсль рассказала о различии реакций Запада на ордера МУС Путину и Нетаньяху

Кнайсль: США называют МУС антисемитским из-за ордера на арест Нетаньяху

Соединенные Штаты называют Международный уголовный суд (МУС) антисемитским из-за ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Однако на Западе аплодировали МУС за ордер на арест президента РФ Владимира Путина, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале.

«В ответ на ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и его бывшего министра обороны Галанта Израиль и США называют Международный уголовный суд антисемитским», подчеркнула она.

По ее словам, «пока МУС судил африканцев, Запад его хвалил, когда президента Путина разыскивали по сомнительным причинам, Европа аплодировала, а теперь МУС низведен до акта антисемитизма».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Москва не видит смысла и не будет комментировать выдачу ордеров Международного уголовного суда Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта, так как считает их не имеющими юридической силы.

МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галланта за «преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». При этом некоторые иностранные лидеры, такие как президент США Джо Байден, выступил против подобного решения.

В марте прошлого года стало известно о решении МУС выдать ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.