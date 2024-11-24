Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1»

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Титул спортсмен завоевал досрочно по итогам Гран-при Лас-Вегаса, прошедшего в воскресенье, 24 ноября. Ферстаппену для победы в чемпионате нужно было занять место выше, чем британец Ландо Норрис, представляющий McLaren. В итоге голландец финишировал пятым, а его соперник — шестым.

Сейчас на счету Ферстаппена 403 очка, у Норриса — 340 баллов. До конца сезона спортсменам осталось провести два Гран-при — в Дохе и Абу-Даби.

Ферстаппен ранее становился чемпионом «Формулы-1» в 2021, 2022 и 2023 годах. Рекордсменами по числу побед являются Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон, которые завоевывали титул по семь раз.