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10:50, 24 ноября 2024Мир

Финских женщин начали готовить к возможному противостоянию с Россией

Guardian: финских женщин начали готовить к возможному противостоянию с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: PRESSLAB / Shutterstock / Fotodom

Финских женщин начали готовить к возможному противостоянию с Россией в рамках курсов по начальной военной подготовке. Об этом пишет The Guardian.

«Я не думаю, что существует реальная угроза столкновения с Россией (...). Но я увидела, что это возможно», — заявила изданию одна из участниц курсов.

Как пишет The Guardian, одна из групп женщин в возрасте от 18 до 70 лет проходит обучение на военной базе на востоке Финляндии. Подготовка ведется в рамках курсов общевойсковой подготовки Nasta при поддержке Министерства обороны Финляндии. Издание подчеркивает, что другие курсы военизированных организаций включают в себя подготовку в сфере кибербезопасности и вождения.

Ранее министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен исключила открытие границ с Россией. По ее словам, в данный момент нет необходимости принимать новые решения об открытии границы.

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