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11:38, 24 ноября 2024Спорт

Капитан «Локомотива» назвал победу «Спартака» со счетом 5:2 незаслуженной

Игрок «Локомотива» Баринов назвал победу «Спартака» со счетом 5:2 незаслуженной
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о поражении от «Спартака» в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

Игрок заявил, что у него нет никаких эмоций. «Сказать, что "Спартак" заслуженно победил — не скажу. Мы вернулись во втором тайме в игру, но не хватило концентрации», — заявил Баринов.

Матч прошел в субботу, 24 ноября. «Спартак» одержал победу со счетом 5:2. После первого тайма красно-белые вели со счетом 3:0, затем пропустили два мяча, но ответили на это еще двумя голами.

Баринов в нынешнем сезоне провел 15 матчей в РПЛ. 28-летний хавбек отметился двумя результативными передачами.

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