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02:17, 24 ноября 2024Мир

Немецкий политик заявил об оккупации страны США

Хеке: Германия находится под оккупацией США
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Германия находится под оккупацией США, заявил глава тюрингского отделения партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хеке в соцсети Х.

Он заявил, что многие немцы не знают, что на территории страны действуют американские секретные службы, которые могут «вмешиваться в почтовую и телекоммуникационную тайну».

Политик выразил надежду, что «угроза войны, нагнетаемая» президентом США Джо Байденом «разбудит смирных немцев».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) заявил, что Германия придерживается решения не поставлять дальнобойные ракеты Taurus Вооруженным силам Украины на фоне решения США разрешить удары оружием подобного типа. После этого Politico сообщило о давлении на канцлера по этому поводу.

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