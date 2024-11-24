Президент ЦСКА оценил возможное появление драфта в КХЛ

Президент ЦСКА Есмантович счел возможное появление драфта в КХЛ преждевременным

Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович оценил возможное появление драфта в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова приводит Sport24.

Функционер счел нововведение преждевременным. «От этого могут пострадать почти все ведущие клубы. Но тут надо понимать, куда идет лига, и как она собирается развиваться дальше», — заявил Есмантович.

Ранее о возможном возвращении драфта высказался главный тренер СКА Роман Ротенберг. Он назвал эту инициативу копированием дешевой американской модели.

6 ноября в КХЛ объявили о создании рабочей группы по возвращению драфта, который проводился с 2009 по 2016 год. Эту систему планируют назвать «Ярмаркой», где будет происходить распределение прав на талантливых юниоров между клубами лиги.

