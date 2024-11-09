Тренер СКА Ротенберг назвал драфт КХЛ копированием дешевой американской модели

Тренер СКА из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг назвал драфт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) копированием дешевой американской модели. Его цитирует «Матч ТВ».

«Когда ты 10 лет развиваешь хоккеиста, но тут кто‑то приходит со стороны и диктует, где этот игрок будет выступать — тут мы просто видим копирование дешевой американской модели. Там ведь все совершенно по‑другому», — заявил Ротенберг.

6 ноября в КХЛ объявили о создании рабочей группы по возвращению драфта, который проводился с 2009 по 2016 год. Эту систему планируют назвать «Ярмаркой», где будет происходить распределение прав на талантливых юниоров между клубами лиги.

Ранее КХЛ вынесла предупреждение Ротенбергу по итогам матча со «Спартаком». Там отметили, что специалист последовательно дискредитирует лигу. Тренер СКА в жесткой форме пожаловался на фанатов московской команды, которые скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея». Это произошло на матче КХЛ 25 октября, который завершился со счетом 5:2 в пользу петербуржцев.