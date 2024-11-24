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12:46, 24 ноября 2024Спорт

Российская гандболистка-чемпионка высказалась о возможном переходе в другую сборную

Гандболистка Вяхирева заявила, что ей не предлагали выступать за другую сборную
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российская гандболистка французского «Бреста» Анна Вяхирева высказалась о возможном переходе в другую сборную. Ее слова приводит ТАСС.

Спортсменка отметила, что ей не поступало официальных предложений. «Но у меня и мыслей никогда таких не было», — добавила Вяхирева.

Россиянка играет за «Брест» с июля 2024 года, до этого она выступала в составе норвежского «Вайперс». Вместе со сборной России Вяхирева выиграла Олимпиаду-2016, а спустя четыре года стала вице-чемпионкой Игр. Она также завоевала бронзу чемпионата мира и серебро европейского первенства.

Сборная России по гандболу отстранена от всех международных соревнований с весны 2022 года. Российские клубы также могут участвовать только во внутренних турнирах.

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