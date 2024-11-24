Российская гандболистка рассказала об отношении к ней в Европе

Гандболистка Валерия Маслова заявила, что в Венгрии забывают, что она русская

Российская гандболистка Валерия Маслова, выступающая за венгерский клуб «Ференцварош», рассказала об отношении к ней в Европе. Ее слова приводит ТАСС.

«У меня нет проблем, в основном я разговариваю на английском, так что люди, как мне кажется, даже забывают, что я русская. На бытовом уровне тоже негатива не было», — заявила спортсменка. Она добавила, что привыкла жить в Европе, и подчеркнула, что к ней всегда относились с дружелюбием.

Маслова перешла в «Ференцварош» летом 2024 года. До этого она выступала за черногорскую «Будучност» и французский «Брест».

Ранее двукратный победитель гандбольной Лиги чемпионов в составе македонского «Вардара» Даниил Шишкарев рассказал об отношении к русским в Македонии. По его словам, в стране хорошо относятся к русским, особенно старшее поколение.