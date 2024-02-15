Гандболист сборной России рассказал об отношении к русским в Европе

Гандболист Даниил Шишкарев рассказал, что к русским в Македонии относятся хорошо

Двукратный победитель гандбольной Лиги чемпионов в составе македонского «Вардара» Даниил Шишкарев рассказал об отношении к русским в Македонии. Его слова приведены в интервью «Ленте.ру».

По его словам, в Македонии хорошо относятся к русским. «Взрослое поколение македонцев с трепетом отзывались и отзываются о России, как о великой державе. А вот молодые люди больше ориентируется на Запад», — заявил Шишкарев.

Также капитан сборной России по гандболу сравнил уровень узнаваемости в Скопье, столице Македонии, и в Москве. «В Скопье на улицах узнавали часто. Могли спокойно остановиться, спросить, как дела, что я думаю про нашего будущего соперника. Звездой себя называть не буду, в "Вардаре" были и более статусные игроки, но узнаваемость была на очень высоком уровне. В Москве не припомню, чтобы хоть раз кто-то узнал», — сказал гандболист.

Шишкарев — двукратный победитель гандбольной Лиги чемпионов в составе «Вардара», он награжден медалью «За заслуги перед Македонией». Также 35-летний спортсмен является бронзовым призером клубного чемпионата мира и шестикратным чемпионом России.

11 января бывший футболист московского «Динамо», аргентинец Леандро Фернандес, возмутился отношением к России и русским. «Не понимаю такого ужасного отношения к России и русским. Они этого не заслуживают», — заявил спортсмен. Он отметил, что время, проведенное в России, вспоминает исключительно тепло.