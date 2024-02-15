Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
1:2
Завершен
Питон Стирнс
Дубай (ж)
Команда Райковича
120:134
Завершен
Команда Паскуаля
Единая лига ВТБ - Матч Звёзд|Матч звёзд Единой лиги ВТБ
СКА
4:3
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нью-Йорк Айлендерс
4:2
2-й период
live
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Дарья Касаткина
Отменён
Марта Костюк
Дубай (ж)
Вероника Кудерметова
Сегодня
13:00 (Мск)
Даяна Ястремская
Дубай (ж)
00:56, 19 февраля 2024Спорт

Гандболист сборной России рассказал об отношении к русским в Европе

Гандболист Даниил Шишкарев рассказал, что к русским в Македонии относятся хорошо

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Двукратный победитель гандбольной Лиги чемпионов в составе македонского «Вардара» Даниил Шишкарев рассказал об отношении к русским в Македонии. Его слова приведены в интервью «Ленте.ру».

По его словам, в Македонии хорошо относятся к русским. «Взрослое поколение македонцев с трепетом отзывались и отзываются о России, как о великой державе. А вот молодые люди больше ориентируется на Запад», — заявил Шишкарев.

Также капитан сборной России по гандболу сравнил уровень узнаваемости в Скопье, столице Македонии, и в Москве. «В Скопье на улицах узнавали часто. Могли спокойно остановиться, спросить, как дела, что я думаю про нашего будущего соперника. Звездой себя называть не буду, в "Вардаре" были и более статусные игроки, но узнаваемость была на очень высоком уровне. В Москве не припомню, чтобы хоть раз кто-то узнал», — сказал гандболист.

Шишкарев — двукратный победитель гандбольной Лиги чемпионов в составе «Вардара», он награжден медалью «За заслуги перед Македонией». Также 35-летний спортсмен является бронзовым призером клубного чемпионата мира и шестикратным чемпионом России.

11 января бывший футболист московского «Динамо», аргентинец Леандро Фернандес, возмутился отношением к России и русским. «Не понимаю такого ужасного отношения к России и русским. Они этого не заслуживают», — заявил спортсмен. Он отметил, что время, проведенное в России, вспоминает исключительно тепло.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      «Это наша искренняя позиция». Пашинян заявил, что Армения не является союзницей России в вопросе Украины

      На Западе заявили об американских приказах Украине наносить удары по России

      Симоньян назвала неизвестную Западу причину важности СВО для России

      В США назвали условие для мира на Украине

      В Генштабе отметили превосходство военного искусства России над НАТО

      Самая сексуальная автогонщица в мире пришла в ресторан в откровенном образе

      В России допустили новое контрнаступление ВСУ

      В России предложили отрегулировать деятельность курьеров

      В России обвинили военных НАТО в управлении системами ПВО и РСЗО на Украине

      Российская корпорация потребовала с финской верфи 36 миллиардов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше