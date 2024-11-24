Кравченко: предприятие повреждено в Киевской области, там произошел пожар

Стало известно о повреждении промышленного предприятия в Киевской области, где ранее звучала воздушная тревога и были взрывы. Об этом сообщил глава Киевской областной администрации Руслан Кравченко в Telegram.

По его словам, на предприятии произошел пожар, который уже потушен. При этом глава областной администрации не стал уточнять название предприятия.

Ранее сообщалось, что в Киеве на фоне воздушной тревоги произошли. Также тревога была объявилена в Житомирской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровненской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Накануне, 23 ноября, взрывы произошли в Запорожье, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины.