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19:05, 24 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении промышленного предприятия в Киевской области

Кравченко: предприятие повреждено в Киевской области, там произошел пожар
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Стало известно о повреждении промышленного предприятия в Киевской области, где ранее звучала воздушная тревога и были взрывы. Об этом сообщил глава Киевской областной администрации Руслан Кравченко в Telegram.

По его словам, на предприятии произошел пожар, который уже потушен. При этом глава областной администрации не стал уточнять название предприятия.

Ранее сообщалось, что в Киеве на фоне воздушной тревоги произошли. Также тревога была объявилена в Житомирской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровненской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Накануне, 23 ноября, взрывы произошли в Запорожье, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины.

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