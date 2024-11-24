В России объяснили смысл уведомления США о пуске «Орешника»

Коротченко: РФ сняла риски неверной интерпретации пуска «Орешника», уведомив США

Заранее уведомив США о пуске баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» в неядерном оснащении по цели на территории Украины, Москва сняла риски неверной интерпретации этого пуска Вашингтоном. Такое мнение выразил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает РИА Новости.

«Россия заблаговременно сняла потенциальные риски неверной интерпретации американцами самого факта пуска. Тем самым мы предотвратили возможный худший сценарий», — отметил эксперт.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия нанесла удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения по комплексу «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова» в Днепропетровске.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия направила США автоматическое предупреждение об ударе «Орешника» за 30 минут до пуска, так как ракета является баллистической. Официальный представитель Кремля напомнил, что российский Национальный центр по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с такой же американской системой.