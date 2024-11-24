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10:20, 24 ноября 2024Мир

Во Франции главу МИД обвинили в предательстве после его слов о поддержке Украины

Лидер французских «Патриотов» обвинил главу МИД страны в предательстве
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Жан-Ноэль Барро

Жан-Ноэль Барро. Фото: Maya Alleruzzo / AP

Главу МИД Франции Жан-Ноэля Барро обвинили в предательстве и безответственности после заявления главы дипломатического ведомства страны об отсутствии красных линий в поддержке Украины. Об это лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил на своей странице в соцсети Х.

Лидер «Патриотов» призвал Францию как можно скорее покинуть НАТО. Нам нужна свободная Франция и мир, — написал Флориан Филиппо.

21 ноября официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан заявил, что снятие запрета на удары иностранным оружием по территории вглубь РФ рассматривается Парижем как способ легитимной обороны Украины. 23 ноября министр иностранных дел Франции заявил, что Украина имеет право бить по территории России французскими ракетами большой дальности.

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