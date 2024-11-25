Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Северсталь
0:1
1-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
0:1
1-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
0:1
1-й период
live
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
0:1
1-й период
live
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
19:50, 25 ноября 2024Спорт

Аршавин заявил о туманных перспективах сборной России

Экс-футболист Андрей Аршавин заявил, что у сборной России туманные перспективы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил о туманных перспективах национальной команды. Его слова приводит Metaratings.ru.

Экс-футболист посчитал, что возможность для сборной выступать зависит не от футболистов и Российского футбольного союза (РФС), а от текущей ситуации в мире. «Если играть каждые два месяца с Брунеем, то это будет фарс и будет не так интересно и забавно, как сейчас», — добавил он.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций российская сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Российская сборная может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда рекордно обыграла Бруней со счетом 11:0 и разгромила Сирию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы должны нанести первый удар». В НАТО обсуждают превентивные бомбардировки России на случай войны

      Россиянин украл замороженную рыбу на рынке и получил 2,5 года колонии

      В НАТО признали отсутствие консенсуса по вступлению Украины в альянс

      Земля начала расставаться с мини-луной

      Аршавин заявил о туманных перспективах сборной России

      В Москве судья отчитала перекрестившегося перед схваткой мальчика-борца и попала на видео

      «Мертвый» мужчина очнулся за секунды до сожжения на костре

      Туристы массово устремились в один регион России

      Стилистка посоветовала россиянкам носить похожие на чепчики младенцев шапки зимой

      В России вернулись к обсуждению переноса скандальной работы Церетели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше