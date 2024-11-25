Аршавин заявил о туманных перспективах сборной России

Экс-футболист Андрей Аршавин заявил, что у сборной России туманные перспективы

Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил о туманных перспективах национальной команды. Его слова приводит Metaratings.ru.

Экс-футболист посчитал, что возможность для сборной выступать зависит не от футболистов и Российского футбольного союза (РФС), а от текущей ситуации в мире. «Если играть каждые два месяца с Брунеем, то это будет фарс и будет не так интересно и забавно, как сейчас», — добавил он.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций российская сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Российская сборная может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда рекордно обыграла Бруней со счетом 11:0 и разгромила Сирию.