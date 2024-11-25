«Атланта» Миранчука выбыла из плей-офф MLS

«Атланта» Миранчука проиграла «Орландо Сити» в четвертьфинале плей-офф MLS

Клуб «Атланта Юнайтед» выбыл из плей-офф североамериканской Главной лиги футбола (MLS). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинальном матче «Атланта», в составе которой выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, проиграла «Орландо Сити». Встреча прошла в Орландо и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный забитый мяч на счету Рамиро Энрике на 39-й минуте.

В 1/8 финала «Атланта» выбила «Интер Майами». Команда Миранчука одержала победу над клубом Лионеля Месси со счетом в серии 2-1.

29-летний Миранчук выступает за «Атланту» с лета 2024-го. В составе американской команды он провел 14 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.